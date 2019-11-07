فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.
صباح اليوم ٩-٣-١٤٤١ في طريقي للدوام مع (اوبر ) تفاجأت بالسائق يقول ( ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني ان اتواصل مع الوافدين ويشكك في اخلاق ابناء بلدي !!!ا.. #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية #الشرقية #الدمام #الخبر #استقبال_اوراوا @alekhbariyatv @damm_111 pic.twitter.com/24lSp8jNaS
— منال بنت محمد👑 (@Manalmsm3) November 6, 2019
وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!
وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.
وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.
وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.
ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .
والله السعودي اشرف من هذا المتحدث ، وإذا لم يتم محاسبة هذا الشخص من قبل الجهات الرسمية ، فأقول وداعيا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وأنا متقاعد واعمل في أوبر لزيادة دخلي وأتعامل مع كل النساء من جميع الجنسيات بانها هي الأخت والبنت وطوال فترة ثلاث سنوات لم اتعرض للمسألة ولم تستقل سيارتي أي أمراءه وتعاملني بكل أدب واحترام ، وهذا الشخص لم يتكلم الا عن نفسه ، فكل أنحاء بما فيه ينضح
للاسف اصبحنا بزمن مانقول الصدق ولا نمشي مع الحق الناس متجهه اتجاه خاطيء جدآ ….خاطري اعيش بجزيره مع حيوانات ولا اظل مع ناس مافيها رحمه او ضمير …
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يحفظ أبناء وطني السعوديين والله قد ما ركبت اوبر ماشفت منهم غير كل خير ❤️
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الله يحفظ أبناء وطني السعوديين والله قد ما ركبت معاهم بكل الاوقات ماشفت منهم إلا الخير 🌹
المفروض ماتعطيه وجه ولاتتجادل معاه
والسعودي فيه الايمان والنخوه والرجوله والفزعه والرحمه وممكن يتنازل عن قيمة المشوار لوكانت ظروف الراكب صعبه هذه بعض من الصفات الحميده اللتي يحسد عليها ابناء اطهر وأشرف بلد
الأجنبي ممكن يضحي بالراكب اللي معاه من أجل حفنة من فلوس وفي نظره أن الفلوس اهم شي في حياته
فشتان بين ابن البلد والأجنبي