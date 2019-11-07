فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

2019/11/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.

وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.

وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.

وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.

ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة  وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .

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    بوفارس
    ضيف
    بوفارس

    حسبي الله ونعم الوكيل في بلدنا بتاكل من خيرنا وتطعن في عيالنا نطالب الجهات المختصة بمقاضاته ليكون عبرة لغيرة مهما كان عيال البلد اكثر غيرة وحمية على بنات بلدهم ولو وجد بعض المسيئين فهم ع عدد اصابع اليد الأغلب فيهم البركة والامانة والاحترام من واقع تجربة ربي يوفقهم لكل خير.

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    7 ساعة
    Aboo saooud
    ضيف
    Aboo saooud

    المال مال ابونا والقرب يطردونا

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    7 ساعة
    Youssef
    ضيف
    Youssef

    مصر لا تعرف مثل هذه الأشكال….السعودين اهل ثقة و كرم و نخوة …هذا مريض نفسي عنده نقص و يبغا بس يحكي مع الحرمة و يجيب موضوع يبين انه مخلص امين ….واضح ….المصريين جدعان و اخوة لكل العرب و السعوديين بشكل خاص .دام عزك يا وطني الثاني .

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    9 ساعة
    Hani ali
    ضيف
    Hani ali

    سياسة اشويه سمعة المواطنين لتسقيطهم وأخذ مكانهم في الشركات والأعمال الحرة ليست جديدة فأنا كنت أعمل في شركة ومعظم العالمين والمسيطرين فيها من المقيمين وينشرون فكرة واحدة أن السعوديين مابيشتغلوا وغيرها من الكلام والهدف منه أخذ مكان المواطن

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    9 ساعة
    مخاااوي ليل
    ضيف
    مخاااوي ليل

    يعني انتو بس الناس الذبيه في البلد والسعودين الا امال جاي السعوزيه تسوي يش يا بطل مادم السعودين ناس وحشه حسبي الله عليك ونعم الوكل

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    9 ساعة
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