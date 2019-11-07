فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

2019/11/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.

وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.

وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.

وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.

ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة  وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .

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    ابو راكان 88
    ضيف
    ابو راكان 88

    ياناس اشغلتو النيابه فضاوه على الاخر ….من قال كلمتين طلبو محاكمته……انشغلو بما يهم حياة المواطن….وتركو فلافس الامور

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    6 ساعة
    خوخه
    ضيف
    خوخه

    حلو ذي يأكل من خيرنا ويسب عيالنا…. والله كذا مره أركب مع خدمة التوصيل،، كريم،، ويشهد الله إني ما شفت منهم شيء… لكن هذا مو يعني مافيهم سيئين ولا يعني كلهم سيئين… فيهم الكثير عيال حلال ومحترمين وقليل الرديين…

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    7 ساعة
    خالد العربي
    ضيف
    خالد العربي

    الأجانب هذي طريقتهم من زمان للانفراد بسوق العمل وحصر السعوديين في الوظايف المشكلة مايجينا الا الحثاله في البلد والسؤال لماذا توظف شركة أوبر وغيرها الأجانب وعدد الشباب السعودي الذي يعمل في هذا المجال يكفي ويزيد الى متى ياوزارة العمل إلى متى حال الشباب يشكى إلى الله

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    7 ساعة
    سعود البابطين
    ضيف
    سعود البابطين

    المفروض من وزاره التجارة يكون الأوبرا فقط للسعودين وخاصه الشباب الي ماعندهم عمل .. مانبي الأجنبي افهموها شبابنا عاطل

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    7 ساعة
    ابتسام
    ضيف
    ابتسام

    مشاء الله تبارك الله ركبت مع كثير سعوديين كل واحد احسن من الثاني في الأخلاق والادب والاحترام الله يكثر من امثالهم

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    7 ساعة
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