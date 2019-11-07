فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.
صباح اليوم ٩-٣-١٤٤١ في طريقي للدوام مع (اوبر ) تفاجأت بالسائق يقول ( ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني ان اتواصل مع الوافدين ويشكك في اخلاق ابناء بلدي !!!ا.. #وزارة_العمل_والتنمية_الاجتماعية #الشرقية #الدمام #الخبر #استقبال_اوراوا @alekhbariyatv @damm_111 pic.twitter.com/24lSp8jNaS
— منال بنت محمد👑 (@Manalmsm3) November 6, 2019
وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!
وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.
وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.
وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.
ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .
حقيقي من المعيب والمستهجن منها أن تقوم بالتسجيل. ومع قول ذلك فكلام السائق مردود عليه جملة واحدة. لكن ما قامت به من فعل هو في نظري يفوق فى عدم النضج والمروة ما قام به السائق.
محاولة فاشلة منك أن تحاول أن تقلل من قيمة تصويرها له بحجة انه تصرف غير لائق حسب فهمك. و لكن ايها النابغه في كل دول العالم ليس من المعقول ان تكون الأجهزة الأمنية و الرقابية متواجده حتى داخل السيارات و حتى لو كان هناك كاميرا مراقبة داخل السياره فهي فيديو فقط بدون صوت. و لذلك يعتبر ما قامت به فعل تشكر عليه لتسليط الضوء على فئه سيئه من المقيمين تعيش بيننا و تأكل من خيرنا و في أقرب فرصه تطعننا. ارجو ان تفهم جميع الجوانب قبل أن تتفلسف مرة اخرى
هذا ودك تشيله بي الرافعه ع مقلب تاج رأسك السعودي
بلاساس اوبر مافيه اجانب شغالين اوبر سعوديين فقط
هذا تحريض وعنصريه المفروض يحال للنيابه
السعودي وش فيه
ماهو مالن عينك
ولا شبعت من خير السعوديه وقمت ترفس، النعمه برجولك
تموت الاسود في الغابات جوعا ولحم الضان تاكله الكلاب ، وعبدا قد ينام على حريرا وابن النسب مفارشه التراب