فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

2019/11/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.

وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.

وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.

وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.

ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة  وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .

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    بنت الكفو
    ضيف
    بنت الكفو

    فعلا الأجانب مشاكلهم كثيرة ومن زمان وماعندهم غير تشويه صورة المواطن وللأسف أغلب الشعب يردد نفس العبارة السعودي فيه وفيه حسبنا الله ونعم الوكيل والله إن الرجل السعودي شهم وراعي عار وحنية وكلي فخر أن أولاد بلدي يشغلوا مثل هذه الوظائف وبعض الأجانب فيهم خير مانظلمهم وكل شخص يمثل نفسه

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    6 ساعة
    سالم ديني
    ضيف
    سالم ديني

    بنت رجال والله

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    6 ساعة
    سالم ديني
    ضيف
    سالم ديني

    واللنعم والله فيكي يابنت الرجال

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    6 ساعة
    عبدالله الحربي
    ضيف
    عبدالله الحربي

    اشكرك اختي منال على ردك عليه هذا من جابه اكيد كفيل سعودي جا هنا جيعان ولما شبع انكر الجميل نفس الكلب تعطيه وتسمنه اخر شي ياكلك

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    6 ساعة
    نوال بوخمسين
    ضيف
    نوال بوخمسين

    الله ياخذ نفسه أكثر شي مشاكل الأجانب

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    6 ساعة
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