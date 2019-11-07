فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

2019/11/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.

وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.

وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.

وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.

ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة  وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .

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    الشهري
    ضيف
    الشهري

    أوبر الاميرمحمدبن سلمان ولي العهدقال لازم تتسعودشركات التوصيل في السعوديه وكيف هذا مقيم ومازال شغال في شركه اوبرهذايعني هذي الشركات ماطبقت النظام ابدانرجومحاسبتهم

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    5 ساعة
    الهادي محمد
    ضيف
    الهادي محمد

    بصراحة و كلمة حق و من تجربة أن السلوكيات الغير أخلاقية نادرة جدا بالمملكة سواء من المواطنين أو المقيمين وان وجدت فإن الأمن لها بالمرصاد و بالسرعة القصوى

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    5 ساعة
    ابوعلي
    ضيف
    ابوعلي

    نشكر المواطنه على توثيق قول الوافد ونشكرها على قول الحق ونامل ان يحقق مع الوافد الذي شوه سمعة السعودي ليستقلوا الوافدين بمصلحة البلد وهذا ديدن اغلب الوافدين

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    5 ساعة
    ابورياض
    ضيف
    ابورياض

    ولماذ يسمح بالاجنبي بممارسة هذا العمل.. لماذا لايقتصر فقط على ابناء البلد…..جايين ياكلوا من خيرات هذا البلد ولا سلمنا من نكرانهم وحقدهم.

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    6 ساعة
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