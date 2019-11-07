فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

2019/11/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.

وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.

وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.

وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.

ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة  وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .

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    عاصمة الجهني
    ضيف
    عاصمة الجهني

    المفروض يتم معاقبته وابعاده عن السعودية

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    12 ساعة
    بو يزيد
    ضيف
    بو يزيد

    كل شيء يهون الا ان المصري يكون بهذه البجاحة وناسي انه مش بمصري ويتكلم مع مغفلة . المصري يتجنى على أمه وابوه من أجل القرش .

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    17 ساعة
    سعد عبدالله
    ضيف
    سعد عبدالله

    والله. شر البليه مايضحك الله المستعان. انت بتلعب على مين. انت الذي بدأت وقلت لها ماتركبيش مع السعوديين وانا بنسى الذي قالته الفتاه لكن انت هل انت وصي على فتيات المملكه السعوديات. وهل انت في محل مسؤليه انك تصدر كلام بذيء في حق الشباب السعودي

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    17 ساعة
    مها حلواني
    ضيف
    مها حلواني

    السعودي افضل احترام وتقدير من الوافد مو عنصريه ربي يشهد عليه كلمة حق
    الوافدين حتي في وظايفنا بيستغلونا لانهم خلف الستار صارو كلهم في الادارات بمسميات وظيفيه عاليه ورواتب عاليه وبيطفشونا في رزقنا وخلو جميع المتعلمين مبيعات وخلو مننا موظفين فاشلين بحركاتهم واسلوبهم وتطفيشهم لنا

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    19 ساعة
    مصطفي
    ضيف
    مصطفي

    تستاهل الي يجري هما عارفين بلدهم ليه انت تتكلم اهي عملت فيلم عليك شيله بقى يا وحش

    أعجبني0لم يعجبني  رد
    20 ساعة
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