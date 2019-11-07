فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

فيديو مستنكر .. سائق أوبر لمواطنة: لا تركبي مع السعوديين !

2019/11/07
الساعة 12:16 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت مواطنة مقطع فيديو مصور لسائق في شركة أوبر يطلب منها عدم الركوب مع السعوديين العاملين في تطبيق التوصيل عبر الهاتف الذكي.

وقالت المواطنة منال بنت محمد في تغريدة لها عبر “تويتر” صباح اليوم الخميس: في طريقي للدوام مع أوبر تفاجأت بالسائق يقول (ماتركبيش مع السعوديين) ويقنعني أن أتواصل مع الوافدين ويشكك في أخلاق أبناء بلدي”!

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته السيدة منال، يقول السائق: ناس كتير ركبوا معي واشتكوا من السعودي.. بيعملوا تصرفات مش مظبوطة”.

وزعم بحسب المقطع: الأجنبي جاي ياكل لقمة عيش”، لترد عليه السيدة “الأجانب عندهم تحرش وفي السجن بعضهم”، ليقاطعها السائق “ناس تتبلى عليهم”، وهو ما دفع المواطنة للرد بتعجب” ناس تتبلى على الأجانب.. لا معليش”.

وطالب مواطنون بإصدار بيان توضيحي من شركة أوبر وتحويل القضية إلى النيابة العامة لإدانة هذا الأجنبي بتهمة الإساءة المتعمدة للمواطن السعودي وتشويه صورته.

ورأوا أن هذا اتهام خطير لجميع السعوديين العاملين مع أوبر بأنهم غير موثوقين ويتحرشون بالنساء اللاتي يركبن معهم، مشددين على ضرورة المحاسبة  وإيصال القضية إلى الجهات الأمنية للتحقيق .

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    ابو محمد
    ضيف
    ابو محمد

    حسبي الله عليه ويجب معاقبته من قبل الجهات المختصه

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    11 ساعة
    مهند
    ضيف
    مهند

    سواق مصري كثير كلام وملقوف ليه اساسأ يسولف مع الزبونه هم اغلب المصريين كثيرين هرج

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    12 ساعة
    عاصمة الجهني
    ضيف
    عاصمة الجهني

    المفروض: يتم معاقبته وابعاده عن السعودية

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    12 ساعة
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