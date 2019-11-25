فيديو مستهجن.. متعصبون يحرقون شعار النصر

المواطن - محمد الغبيشي - الرياض

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح قيام عدد من مشجعي أحد الأندية السعودية بحرق شعار نادي النصر، تزامنًا مع فوز الهلال ببطولة آسيا للأندية أمس.

واعتبر البعض هذا التصرف عملًا مشينًا، لعدم احترام جماهيرية هذين الناديين، بغض النظر عن خروجه عن الذوق العام، ومخالفته لثقافة التشجيع التي ينبغي أن تكون بعيدة كل البعض عن هذه التصرفات الفردية.

وقال البعض إن هذا العمل يزيد من التعصب الرياضي، لدى بعض الشباب متمنين أن تكون هناك إجراءات رادعة لمثل هذه الأعمال غير الأخلاقية، الخارجة عن أخلاقيات الرياضية وأهدافها السامية، بينما اتفق الجميع على أن رياضية كرة القدم وغيرها من الرياضات هي ألعاب تنافسية لا تتجاوز المستطيل الأخضر.