فيديو.. مسلم ينقذ ركاب طائرة روسية من موت محقق!

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دعاء مسافر مسلم ينقذ ركاب طائرة روسية معطّلة من كارثة محققة.. هل حدث ذلك فعلًا؟، الفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشدة، ويتحدث عن إقلاع طائرة ركاب روسية من مطار بارنول الدولي تحمل ركاب من جنسيات مختلفة وبينهم مسلم واحد.

وبحسب ما ذكر في الفيديو، بينما تعطل محرك الطائرة وبدأت في السقوط، رفع المسلم يده بالدعاء قائلاً: “اللهم إني استودعتك الطائرة ومن عليها”، وهو ما كشفه الطيار فيما بعد أن طالع الفيديو على متن الطائرة وتساءل عما فعله الرجل المسلم، ليعلن إسلامه لاحقاً تأثراً من الموقف الجليل.