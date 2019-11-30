فيديو.. مسيرة إنجاز تتجدد في ذكرى بيعة الملك سلمان
رفاهية ونماء في شتى مجالات الحياة

فيديو.. مسيرة إنجاز تتجدد في ذكرى بيعة الملك سلمان

2019/11/30
الساعة 1:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يحتفي المواطنون والمقيمون في المملكة بهذه المناسبة الغالية على قلوب محبة مطمئنة شغوفة بالإنجازات ممتنة لخير العطاء، إنها ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الخامسة.

مسيرة من الإنجاز والنماء والرفاهية تتحقق في مجالات الحياة كافة، السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية والرياضية والترفيهية والصحية.

وشهدت المملكة منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

 

فيديو | ذكرى البيعة .. مسيرة وطن ورفاهية مواطن #الإخبارية pic.twitter.com/aJZ8J0sRLV

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 30, 2019

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