فيديو.. مشاجرة نسائية بالعصي والكراسي والحجارة!

فيديو.. مشاجرة نسائية بالعصي والكراسي والحجارة!

2019/11/04
الساعة 6:35 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

تشاجرت بضع فتيات في أحد الأحياء السكنية في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء شرق العاصمة الأردنية عمان.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وقوع المشاجرة، حيث اعتدت المتشاجرات على بعضهن البعض، بالعصي والكراسي البلاستيكية والحجارة.

وبرز في مقطع الفيديو بضع فتيات إلى جانب امرأة أو أكثر، يقمن بالصراخ والسباب على رجال من الطرف الآخر المشارك في المشاجرة.

وبحسب مصدر أمني، وقعت المشاجرة بين عائلتين، إثر خلاف بينهما حول نزاع بدأ بين الأطفال ثم انتقل للكبار، موضحًا أن المشاجرة أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات الطفيفة.


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