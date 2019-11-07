فيديو .. مشجع هلالي للاعبي أوراوا: سنفوز عليكم

المواطن - محمد سمعه

قام مشجع لنادي الهلال بتوثيق حديثه مع بعض من لاعبي نادي أوراوا الياباني عبر مقطع فيديو، وذلك أثناء تواجدهم في فندق الإقامة بالرياض استعدادًا لمواجهة نادي الهلال السبت 9 نوفمبر في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث مشجع الهلال مع اثنين من لاعبي أوراوا قائلًا لهما: سنفوز عليكم، والله الهلال سيفوز.

وأضاف مشجع الهلال محاولًا التعرف على اثنين من لاعبي أوراوا: ما اسمكما؟ لا مشكلة الهلال سيفوز.

وانتشرت حالة من الغضب والاستياء بين جماهير نادي الهلال، وذلك قبل 48 ساعة من خوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وعبرت مجموعة من جماهير نادي الهلال عبر موقع ” تويتر” عن استيائها بسبب تأخر إصدار تذاكر المباراة النهائية الذي كان من المقرر إصدارها اليوم الخميس كما أُعلن سابقًا.

واندهش جمهور الهلال من التأخر في طرح التذاكر خاصة أن المباراة مُتبقٍ عليها ساعات قليلة، حيث تود فئات عريضة من جماهير الأزرق الحضور إلى ملعب جامعة الملك سعود وذلك من أجل دعم الهلال للفوز باللقب الآسيوي الثالث في تاريخه والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الهلال.

يذكر أن حساب شركة صلة الرياضية في تويتر لم يُحدد حتى الآن موعد بيع تذاكر مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.