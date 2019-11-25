فيديو.. مظاهرة حاشدة للمعارضة الإيرانية في برلين

المواطن - الرياض

انطلقت في العاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم، مظاهرة كبيرة حشد لها المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية في ألمانيا.

وأعلن المجلس أن هذه المظاهرة تأتي للتضامن مع انتفاضة الشعب في إيران ودعماً لاتخاذ خطوات قوية لحماية المحتجزين والمعتقلين المعرضين لخطر الموت على يد حكومة نظام الملالي.

يذكر أن حصيلة القتلى والمعتقلين منذ بدء الانتفاضة وصل لأكثر من 250 قتيلاً، وأكثر من 7 آلاف معتقل.

فيديو | مظاهرة كبيرة نظمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في #ألمانيا#الإخبارية pic.twitter.com/2cfwpGtnac — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 25, 2019