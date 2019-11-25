فيديو.. مظاهرة حاشدة للمعارضة الإيرانية في برلين
للتضامن مع انتفاضة الشعب في إيران

فيديو.. مظاهرة حاشدة للمعارضة الإيرانية في برلين

2019/11/25
الساعة 11:19 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

انطلقت في العاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم، مظاهرة كبيرة حشد لها المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية في ألمانيا.

وأعلن المجلس أن هذه المظاهرة تأتي للتضامن مع انتفاضة الشعب في إيران ودعماً لاتخاذ خطوات قوية لحماية المحتجزين والمعتقلين المعرضين لخطر الموت على يد حكومة نظام الملالي.

يذكر أن حصيلة القتلى والمعتقلين منذ بدء الانتفاضة وصل لأكثر من 250 قتيلاً، وأكثر من 7 آلاف معتقل.

 

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