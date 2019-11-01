فيديو.. معتوه يقاطع خطيب الجمعة بمسجد الراشد ويدعي أنه المهدي المنتظر

المواطن - متابعة

تمكن المصلون في مسجد سعود الراشد بالكويت من السيطرة على شخص زعم أنه المهدي المنتظر أثناء إلقاء خطبة الجمعة.

وأفاد مصدر أمني كويتي أن شخصًا «معتوهًا» ادعى أنه المهدي المنتظر تم السيطرة عليه من قبل أفراد الشرطة في المسجد وجار إحالته للطب النفسي.

هوشة بين مصلين أثناء خطبة الجمعة في مسجد سعود الراشد ! pic.twitter.com/3QgvSK1F51 — المجلس (@Almajlliss) November 1, 2019

ونشرت قناة المجلس على تويتر مقاطع فيديو توثق الواقعة.