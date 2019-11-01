فيديو.. معتوه يقاطع خطيب الجمعة بمسجد الراشد ويدعي أنه المهدي المنتظر

فيديو.. معتوه يقاطع خطيب الجمعة بمسجد الراشد ويدعي أنه المهدي المنتظر

2019/11/01
الساعة 1:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - متابعة

تمكن المصلون في مسجد سعود الراشد بالكويت من السيطرة على شخص زعم أنه المهدي المنتظر أثناء إلقاء خطبة الجمعة.
وأفاد مصدر أمني كويتي أن شخصًا «معتوهًا» ادعى أنه المهدي المنتظر تم السيطرة عليه من قبل أفراد الشرطة في المسجد وجار إحالته للطب النفسي.

ونشرت قناة المجلس على تويتر مقاطع فيديو توثق الواقعة.


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