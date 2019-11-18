فيديو.. مليون زهرة تزين وسط العوامية

المواطن - القطيف

يواصل مهرجان الزهور الأول الذي تنظمه بلدية محافظة القطيف بمشروع وسط العوامية, فعالياته وسط تزايد أعداد الزوار الذين حرصوا على مشاهدة ما يقدمه من تنوع في الفعاليات، حيث يحتوي على قرابة مليون زهرة طبيعية موسمية متنوعة، أعدتها البلدية لتشكل لوحة جمالية يتنفسها أهالي المحافظة وزوارها.

وشهدت ساحة المهرجان أعداداً متزايدة من العائلات الذين شاركوا في هذا الكرنفال الاجتماعي الترفيهي، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بجانب الزهور والنباتات المتنوعة، فيما حرصت اللجنة المنظمة على أن تتناسب الفقرات والأنشطة المقدمة مع جميع شرائح المجتمع.

ويتضمن المهرجان عدداً من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية، ومسابقات مخصصة للأطفال التي روعي فيها التنوع في البرامج وتوزيع الهدايا والجوائز، وبرامج خاصة بالمرأة والطفل والعديد من الأركان الشيقة والمفيدة التي تأخذ طابع مهرجان الزهور.

فيديو | مليون زهرة موسمية تزين وسط العوامية في مهرجان الزهور الأول#الإخبارية pic.twitter.com/oxVaR4268O — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 18, 2019