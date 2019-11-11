فيديو مهيب.. تسابق للصلاة في الصحراء

فيديو مهيب.. تسابق للصلاة في الصحراء

2019/11/11
الساعة 11:31 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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‎وسوم
المواطن - أحمد سعيد

وثق فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشهداً وصفه مغردون بأنه يبعث على الفخر والتباهي بأبناء الوطن لشباب سعوديين يتسابقون لأداء صلاة المغرب بالصحراء.

المشهد أظهر تسابقاً وتنافساً بين الشباب في منطقة الحفير بمدينة حائل، وفق ما قال عدد من المغردين، لأداء الصلاة في قلب الصحراء.

“فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام”، آيات من سورة إبراهيم قرأها الإمام في الصلاة أظهرت جمال صوته لتتسق الصورة المهيبة الداعية للفخر في الفيديو.

 

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محمد
ضيف
محمد

الحمدلله هولاء هم احفاد الصحابه اللهم بارك فيهم واجعلهم قرة عين لوالديهم و وانفع بهم لالسلام والمسمين .

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8 ساعة

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