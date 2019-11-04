فيديو.. مواطن لوزير الصحة: كل يوم أكلم المرور.. ما هي معقولة!

المواطن - أحمد سعيد

اشتكى مواطن لوزير الصحة توفيق الربيعة من استئجار الوزارة لعمارة سكنية بلا مواقف أمام منزله لتتحول واجهة بيته إلى موقف للمراجعين، بحسب شكواه.

وقال المواطن سطام بن مضيان، في تغريدة وجهها للوزير، عبر “تويتر”، علق خلالها على فيديو مصور من أمام منزله “تشتري بيت وتعمره وتقسطه لمدة ٣٠ سنة ثم فجأة وزارة الصحة تستأجر عمارة سكنية لا يوجد لها مواقف أمام منزلك وتتحول واجهات بيتك لمواقف للمراجعين”.

وأضاف المواطن في شكواه “وش ذنبي أنا كمواطن ومواطنين كثير زيي في هذه المشكلة معاليك، معقولة كل يوم بلاغ في كلنا أمن!! كل يوم أكلم المرور! ما هي معقولة”.