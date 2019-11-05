فيديو.. مواقف ذكية للسيارات قرب المسجد الحرام بمكة المكرمة

فيديو.. مواقف ذكية للسيارات قرب المسجد الحرام بمكة المكرمة

2019/11/05
الساعة 12:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

وثّق مواطن بكاميرا هاتفه الجوال، مبنى مجاوراً للمسجد الحرام بمكة المكرمة عبارة عن مواقف ذكية للسيارات، حيث يقوم قائد المركبة بوضع السيارة عند البوابة فقط دون الحاجة للبحث عن مكان شاغر داخل المبنى.

وأوضح موثق الفيديو أن المواقف تبعد عن الحرم قرابة 10 دقائق، ويتسلم قائد المركبة بطاقة يقوم من خلالها بإدخال سيارته داخل المبنى واستعادتها؛ حيث تُنقل السيارة ذاتياً داخل المبنى.

وتبلغ رسوم المواقف 5 ريالات للساعة الواحدة، و15 ريالاً إذا تجاوز الوقت ساعة وحتى 4 ساعات، و30 ريالاً إذا كان الوقت أكثر من 4 ساعات إلى 24 ساعة.

 


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