فيديو.. نجاة امرأة من الدهس أسفل ترام

المواطن - متابعة

أنقذت العناية الإلهية امرأة من الموت المحقق لحظة عبورها الطريق أمام ترام، حيث نجت من الموت المحقق في آخر لحظة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، نشره موقع لايف ليك الإنجليزي، المرأة التي تحمل أكياسًا في يدها تحاول عبور الطريق من فوق القضبان بسرعة، ولكن جاء الترام وصدمها مما تسبب في سقوطها على الأرض.

ومن حسن الحظ توقف سائق الترام على الفور قبل دهسها أسفل عجلاته، حيث راحت المرأة تحاول النهوض من أمام القطار، ولكن يبدو أنها أصيبت بجروح بسيطة.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل أخرى عن الواقعة أو مكان حدوثها.