فيديو.. نجاة رئيس بوليفيا بأعجوبة بعد تعطل طائرته في الجو

فيديو.. نجاة رئيس بوليفيا بأعجوبة بعد تعطل طائرته في الجو

2019/11/05
الساعة 10:50 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تسبب عطل ميكانيكي، مساء أمس الإثنين ، في إجبار طائرة مروحية تقل الرئيس البوليفي إيفو موراليس، إلى الهبوط اضطراريا بإحدى القواعد العسكرية البوليفية، حيث نجا بأعجوبة من موت محقق.

وأوضح سلاح الجو البوليفي – في بيان وفقا لشبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية – أن الجهاز الدوار في ذيل المروحية تعرض لمشكلة مفاجئة دفعت قائدها للهبوط الإضطرارى دون تعرض موراليس لأية أضرار.

وكان موراليس، الرئيس منذ 2006 لبوليفيا التي جددت الأسبوع الماضي انتخابه لولاية رابعة أثارت الجدل، تعرض في نهاية 2009 لحادث مماثل، حين كان على متن طائرة نقلته إلى مدينة Sucre في الجنوب البوليفي، فقام طياره بهبوط اضطراري. كما واجهت طائرته الرئاسية عطلا في يونيو الماضي منعه من المتابعة بها لحضور مؤتمر نظمته الأمم المتحدة في بوليفيا نفسها.

رابط الفيديو (هنا).

 

 

 


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