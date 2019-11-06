فيديو .. نجم التعاون ارتدى قناعًا للاحتفال بهدفه والحكم يرد عليه!

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب هيلدون أوجوستو راموس، مهاجم التعاون ومنتخب الرأس الأخضر، على ارتداء قناعًا للاحتفال بهدف فريقه الثالث في شباك الرائد خلال مباراتهما اليوم الأربعاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هيلدون راموس الهدف الثالث للتعاون من ركلة جزاء في الدقيقة التسعين، وارتدى قناعاً للاحتفال بهدفه، لكن الحكم الكرواتي إيفان بيبيك قام بطرده مباشرة في الدقيقة الـ91 بعد احتفاله بالهدف.

يذكر أن احتفال هيلدون راموس يُشبه احتفال الجابوني بيير أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، حيث كان يحتفل الأخير بأهدافه مع بوروسيا دورتموند الألماني بارتداء القناع.

وتقدم نادي التعاون سريعًا بالهدف الأول عبر اللاعب مدالله العليان في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وواصل التعاون ضغطه حتى أضاف اللاعب عبدالمجيد السواط الهدف الثاني لسكري القصيم في الدقيقة الثامنة عشرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي التعاون بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول الرائد تقليص الفارق، ولكن دون جدوى، ليعود التعاون ويسجل ثالث الأهداف في الدقيقة التسعين عبر اللاعب هيلدون أوجستو من ركلة جزاء.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 16 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.