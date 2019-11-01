فيديو.. نجوم لبنان يبدعون في ليلة بيروت بموسم الرياض

المواطن - الرياض

ضمن فعاليات موسم الرياض أحيا نجوم الغناء اللبناني والعربي، حفلًا غنائيًّا يضم الفنانين عاصي الحلاني ونجوى كرم وملحم زين وديانا حداد، مساء أمس الخميس، على مسرح الفنان أبو بكر سالم.

عاجبني هذا الحال عاجبني هذا الحال

محد يمر عالبال والوضع عال العال

هم ونكد وجراح حبكم قهر وانزاح

كل شي يخصكم راح عوفوني اريد ارتاح#ديانا_حداد#روتانا_موسيقى #موسم_الرياض pic.twitter.com/V8OsA8qV6o — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) October 31, 2019

#ديانا_حداد من غبت عيني ماتنام من غبت جافاني الكلام

من غبت صار كلي جروح شمعة ودوبها الغرام#موسم_الرياض pic.twitter.com/yUTeWIPyvd — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) October 31, 2019

وعبرت الفنانة ديانا حداد قبل الحفل، عن شوقها لجمهور المملكة بقولها: “متشوقة للقاء الجمهور السعودي والعربي في الرياض، ومن المؤكد أنها ستكون ليلة فريدة وحماسية وستكون من أهم الفعاليات هذا العام في موسم الرياض، وأتمنى التوفيق لي ولزملائي الفنانين للظهور بمستوى يليق بالمناسبة”.

أرزة الله بقلب الدّار

بتكشف سرّ من الأسرار..

مينوّي الشعب المختار

نحنا.. نحنا شعبك يا الله نجوى كرم – نحنا شعبك يا الله#ليالي_بيروت #موسم_الرياض pic.twitter.com/Y2BsibGNU1 — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) October 31, 2019

وأطلت النجمة اللبنانية نجوى كرم مجددًا على جمهورها في المملكة، بعد إطلالتها الأولى في حفل ضخم أُقيمَ في الخبر، ضمن حفلات موسم الشرقية الفنية إلى جانب النجم ماجد المهندس.

يا عيني الحب لا تخافي

اعلني حبك لا تخافي

ربك حلّلو

كسري الملل … كسري الملل بثوبك الدافي نجوى كرم – لشحد حبك#ليالي_بيروت #موسم_الرياض pic.twitter.com/eBR6OrxIF3 — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) October 31, 2019

وأعرب الفنان ملحم زين عن سعادته بالمشاركة في الحفل الغنائي في موسم الرياض، كما تألق الفنان عاصي الحلاني بأروع أغانيه.

سألوني إذا كنت بحبك راسي بالعالي عليت

تأنكر إني ما بحبك ما قدرت عليهم رديت

بس عيوني فضحوني

و شافوكي فببو عيوني

وعرفوني بحبك عرفوني لما تنهدت وغصيت عاصي الحلاني – سألوني#ليالي_بيروت #موسم_الرياض pic.twitter.com/jY1qoUzPMK — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) October 31, 2019

يا ربي برحمتك حقي وصلي

وخيطي اللي انقطع عطفك وصلي

إلك يا رب عم بركع وصلّي

ما تلفت أمل صوبك وخاب ..#ليالي_بيروت #موسم_الرياض pic.twitter.com/Ibpfam7hzC — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) October 31, 2019

اشوفك وين يامهاجر ,, قلي باي بلد صاير

قلي باي بلد صاير ,, اشوفك وين يامهاجر …

فراقك مو سهل عندي ,, ولاهي ازمه وتعدي

تعال وطيب الخاطر ,, اشوفك وين يامهاجر .. ملحم زين – اشوفك وين يا مهاجر#ليالي_بيروت #موسم_الرياض pic.twitter.com/4Y9LMY2uHV — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) October 31, 2019