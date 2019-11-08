فيديو.. نقاب على الأرض أمام مدرسة !

المواطن - أحمد سعيد

أثار مقطع فيديو لنقاب مُلقى أمام باب مدرسة جدلًا واسعًا عبر موقع التواصل “تويتر”، بعد أن نشر الدكتور ظافر العمري المقطع معلقًا على المقطع بأنه كرم النقاب بإعادته لصاحبته.

وكتب ظافر العمري، أستاذ البلاغة والنقد بجامعة أمّ القرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي، إن “هذا النقاب لقيته أمام باب المدرسة، حين أبلغت ابنتي مدرستها، فأكرمته ورفعته من بين عجلات السيارات، وسلمته حارس المدرسة، وسوف يصل لصاحبته عزيزًا كريمًا!”.