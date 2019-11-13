فيديو.. هل تراجع أداء نادال بعد زواجه؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

انفعل أشهر لاعبي كرة التنس، رافائيل نادال، على أحد الصحفيين، ونطق لفظًا خارجًا، عندما سُئل عما إذا كان حفل زفافه قد أثر عليه في هزيمته المفاجئة في نهائيات اتحاد لاعبي التنس المحترفين.

بحسب موقع فوكس سبورت، هُزم نادال على يد ألكساندر زفيريف في مباراته الافتتاحية لمرحلة المجموعات من بطولة لندن يوم الاثنين.

يرى بعض المحللين أن نادال سيصبح أعظم لاعب كرة مضرب على مر العصور، وتزوج شيسكا بيريلو في مايوركا الشهر الماضي، وكان غاضبًا من أن أحد الصحفيين أشار إلى أن أداءه ضد زفيرف قد تأثر بذلك.

وكان سؤال المراسل: أود أن أعرف ما إذا كان تركيزك على التنس اختلف بعد أن تزوجت؟ ليجيبه نادال: هل هذا السؤال جديّ أم أنه مزحة؟ أنا مندهش من أن يسألني أحد ذلك بعد أن أمضيت مع نفس الفتاة 15 عامًا ولديّ حياة مستقرة وطبيعية جدًا، لا يهم إذا وضعت خاتمًا على إصبعك أم لا، هذا محض هراء.