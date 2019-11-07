فيديو.. هنا الرياض تُعيد بلبل الخليج وعبدالله بن سعد للتألق

المواطن - الرياض

تفاعل الأمير الشاعر عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، مع نجاحات موسم الرياض والذي يستمر حتى 15 من شهر ديسمبر المقبل، بأغنية جميلة أبدع في صياغة حروفها وكلماتها، وقام بأدائها بلبل الخليج الفنان الكويتي نبيل شعيل، ومن ألحان أدهم.

وكان موسم الرياض الذي انطلق في 11 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 15 من شهر ديسمبر المقبل، ويضم أكثر من 100 فعالية مختلفة ومتنوعة خلال 70 يوماً بتنظيم الهيئة العامة للترفيه والذي من المتوقع أن يبلغ عدد زواره إلى 20 مليون زائر.

ووزع أغنية هنا الرياض عباس صباح، ومكس وماستر جاسم محمد، وإيقاع هاني الدوسري، ويُعتبر التعاون الثاني بين الأمير الشاعر عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز وبلبل الخليج الفنان نبيل شعيل، حيث كان الأول في الألبوم الرقمي الأخير للفنان الكويتي القدير نبيل شعيل والذي حمل عنوان “أفارق”، حيث قدم الأمير عبدالله بن سعد أغنية “عزة النفس” من ألحان المميز أدهم القفاري.

من جانبه، أبدى الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز عن سعادته بتعاونه الثاني مع الفنان نبيل شعيل، وقال: ” جاءت فكرة أغنية (هنا الرياض) تزامناً مع الانطلاقة الكبيرة والمميزة لموسم الرياض وتفاعلاً مع نجاحاته الرائعة والمُبهرة، وكذلك دعماً وتشجيعاً للجهد الكبير والمبذول من قبل الهيئة العامة للترفيه برئاسة معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والدعم الكبير واللامحدود من قبل حكومتنا الرشيدة –يحفظها الله- لكافة القطاعات في وطننا الغالي وبالتحديد قطاع الشباب والترفيه”.

وأضاف: وفقاً للإحصائيات الرسمية من قبل الهيئة العامة للترفيه فقد تجاوز زوار موسم الرياض في الأسبوعين الأوليين إلى أكثر من 5 ملايين زائر وحضور أكثر من 100 ألف سائح، مُتمنياً أن تلقى جميع الفعاليات والمشاريع التي تقام في الوطن النجاح والدعم من الجميع حتى نكون شُركاء في مواصلة التميز لمملكتنا الحبيبة ونُساهم بشكل فعال في تحقيق رؤية 2030 الرامية لمستقبل مُشرق بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وجاءت كلمات الأغنية:

هنا الرياض

هنا الرياض

مدّت يديها تحضن العالم سهر

وقلوب أهلها بالفرح عطر ونهر

وسنين نقضيها معاكم في شهر

حياكم الله في الرياض

اللي تخيّل .. ما تخيل وش يصير

بهجة وفرحة في شوارعها تسير

والليل ياخذك بيده معه ويطير

حياكم الله في الرياض

فجر الرياض أجمل من أجمل أغنيات

تصحى على بسمة وتغفى بـ أمنيات

وعيونك تشوف الفرح سحر الحياة

حياكم الله في الرياض

هذي الرياض بناسها واحساسها

مثل العروسة والجمال لباسها

لو القمر يقدر يجيها .. باسها

حياكم الله في الرياض