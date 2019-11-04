فيديو.. هندي يسعى لتحطيم الرقم القياسي لأطول مصحف مكتوب بخط اليد

المواطن - متابعة
يأمل خطاط هندي تسجيل رقم قياسي عالمي لأطول مخطوطة باليد للقرآن الكريم بحيث يصل طولها إلى ألف متر.
ويسعى الخطاط الهندي لكسر رقم الخطاط المصري الذي دخل موسوعة غينيس بأطول مصحف في العالم (700 متر).
يأمل خطاط هندي تسجيل رقم قياسي عالمي لأطول مخطوطة باليد للقرآن الكريم بحيث يصل طولها إلى ألف متر.
ويسعى الخطاط الهندي لكسر رقم الخطاط المصري الذي دخل موسوعة غينيس بأطول مصحف في العالم (700 متر).
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