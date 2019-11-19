فيديو وصور.. أمطار الخير في الأحساء

فيديو وصور.. أمطار الخير في الأحساء

2019/11/19
الساعة 10:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الأحساء

شهدت الأحساء خلال الساعات القليلة الماضية، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تفاعل معها المواطنون بنشر صور ومقاطع فيديو وثقوا من خلالها جمال الطقس وروعة الأجواء بعد هطول الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة.

 

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