فيديو وصور.. إبداع وتألق في ليلة الزعيم

المواطن - الرياض

أبدع نجوم الفن والغناء محمد عبده وماجد المهندس وراشد الماجد في حفل ليلة الزعيم، احتفاء بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وتفاعل الجمهور مع الفنان فنان العرب محمد عبده، حيث تغنى بالهلال وأشعل أجواء احتفالية ليلة زعيم آسيا.

وأبدع الفنان ماجد المهندس في أغنية “آسيا” احتفالًا بتتويج الهلال باللقب القاري.

كما غنى راشد الماجد وماجد المهندس معًا “نعم نعم هذا الهلال” في احتفالية زعيم آسيا.