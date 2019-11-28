فيديو وصور.. إبداع وتألق في ليلة الزعيم

أبدع نجوم الفن والغناء محمد عبده وماجد المهندس وراشد الماجد في حفل ليلة الزعيم، احتفاء بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.
وتفاعل الجمهور مع الفنان فنان العرب محمد عبده، حيث تغنى بالهلال وأشعل أجواء احتفالية ليلة زعيم آسيا.
وأبدع الفنان ماجد المهندس في أغنية “آسيا” احتفالًا بتتويج الهلال باللقب القاري.
كما غنى راشد الماجد وماجد المهندس معًا “نعم نعم هذا الهلال” في احتفالية زعيم آسيا.
فنان العرب محمد عبده يغنى ويشعل أجواء احتفالية ليلة زعيم آسيا#ليلة_زعيم_اسيا_الهلال#MBC1#موسم_الرياض@Mohammed_Abdu pic.twitter.com/Cw9nal9xwk
— MBC1 (@mbc1) November 28, 2019
الفنان ماجد المهندس يغني “آسيا” احتفالا بتتويج الهلال باللقب القاري#ليلة_زعيم_اسيا_الهلال#MBC1#موسم_الرياض@majidalmohandis pic.twitter.com/aqUuJ71D2x
— MBC1 (@mbc1) November 28, 2019
راشد الماجد وماجد المهندس يغنيان سويا “نعم نعم هذا الهلال” في احتفالية زعيم آسيا#ليلة_زعيم_اسيا_الهلال#MBC1#موسم_الرياض@majidalmohandis @RashedTV pic.twitter.com/vFEbPrFnFV
— MBC1 (@mbc1) November 28, 2019
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