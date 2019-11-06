فيديو وصور.. فتاة تتغلب على إعاقتها وتفوز بماراثون طوله 41 كم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

الفوز مرة بالمارثون أمر مثير للإعجاب، والفوز مرتين، يضاعف الإعجاب، أما إتمام سباقين على عكازين، بسبب الشلل الجزئي، أمر يدعو للفخر وهو بلا شك دليل على الإصرار والعزم.

في يوم الأحد، بعد ثلاث سنوات من إصابة الحبل الشوكي الذي تركها غير قادرة على الحركة، أكملت “هانا جافيوس”، ماراثون مدينة نيويورك الثاني، بطول 26.2 ميل (41 كيلومترًا) في 11 ساعة، أسرع 18 دقيقة من العام الماضي، هذا الإنجاز كان بمثابة تذكير قوي بقوتها، وكل شيء تغلبت عليه.

قصة الإصابة:

في عام 2016، أخذت “هانا” إجازة إلى تايلاند من وظيفتها لتدريس اللغة الإنجليزية في فيتنام، وفي طريق عودتها، هاجمها أحد الأشخاص، وأثناء هروبها، سقطت من أعلى منحدر، بعلو 150 قدمًا، وظلت مستلقية على ظهرها لساعات، غير قادرة على الحركة، حتى تم إنقاذها في الصباح، ليعلن الأطباء إصابتها بالشلل النصفي.

رحلة العلاج:

وقالت “هانا”: “لم أعلم أني قوية لهذا الحد، ولم أكن أدرك أيضًا أني مقاتلة”.

أمضت “هانا” 3 شهور في المستشفى، ولم تكن قادرة حتى على الجلوس وحدها، من خلال العلاج الطبيعي، شعرت بأنها أصبحت أقوى، وبمجرد مغادرتها المستشفى، بدأت ممارسة التمارين الرياضية، ورؤية التقدم الذي كانت تحرزه شجعها على الاستمرار، وشاركت في أنشطة المشي لمسافات طويلة.

رغم كل المجهود الذي بذلته، شعرت بالمرارة لأنها لم تستطع ممارسة النشاط الذي أحبته أكثر من أي شيء آخر، وهو العدو، فبدأت التدريبات لأول ماراثون لها في مارس 2018.

تدربت “هانا” مرتين في الأسبوع في الأشهر التي سبقت الماراثون، حتى تمكنت من إتمام الماراثون في 11 ساعة و20 دقيقة.

الخطوة التالية:

بحسب شبكة CNN الأمريكية، بعد إتمام الماراثون الأخير على عكازين، تأمل “هانا” أن تتمكن من العدو المرة المقبلة دونهما، بمواصلة التدريبات وجهود الأطباء.