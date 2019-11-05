فيديو وصور.. لقطات من بروفات ليلة سهم في موسم الرياض

المواطن - الرياض

تقام مساء اليوم الثلاثاء، حفلة ليلة سهم الغنائية ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة 5 فنانين، هم: رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة، إسماعيل مبارك، وأميمة طالب.

وتعد الحفلة من أضخم الحفلات الموسيقية التي تقام في موسم الرياض، وأولى الحفلات الخليجية ضمن الموسم السياحي.

وأظهرت مجموعة من الصور استعدادات الفنانين لـ ليلة سهم منهم الفنان رابح صقر، وكذلك ماجد المهندس بصحبة الملحن سهم.

وقد نفدت تذاكرها بالكامل منذ أسبوع تقريبًا، وستقام بمنطقة البوليفارد بالرياض على مسرح محمد عبده، بدعم من الهيئة العامة للترفيه.

وتنظيم وإشراف روتانا للصوتيات والمرئيات وسيقدم الفنانون المشاركون العديد من أغنياتهم الشهيرة التي لحنها المبدع الموسيقار الملحن سهم.

يذكر أن سهم هو لقب الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي امتهن الفن بدافع الحب والإبداع، وإيمان تام بأن الأغنية الرائعة هي جزء من الحياة.

ولعل من أهم الأسباب التي جعلت منه ملحنًا بارزًا، دراسته المكثفة للموسيقى في أمريكا، وأنه قارئ نهم لكل ما يخص الموسيقى.

وظهر سهم بوجهه مع الأعمال الفنية التي شارك في غنائها مؤخرًا مع الفنان رابح صقر في أغنية “شاريك”، وأغنية ” أنا بالقوة نسيت” مع ماجد المهندس، إلى جانب التقاط بعض الفنانين الصور معه.