فيديو وصور.. يزيد الراجحي يفوز بالمركز الأول في رالي العلا

المواطن - الرياض

حقق متسابق السيارات المتألق يزيد الراجحي الفوز بالمركز الأول في رالي العلا اليوم السبت.

وأعلن فريق يزيد الراجحي في تغريدة عبر “تويتر”: أنه على الرغم من وجود بنشر في مرحلة اليوم إلا أن البطل يزيد الراجحي أنهى اليوم الثالث من رالي العلا نيوم بالمركز الأول.

يذكر أن يزيد الراجحي اجتاز أمس الجمعة، المرحلة الواصلة ما بين العلا ونيوم أولاً بتوقيت 1:31:55 ساعة في سيارته تويوتا هايلوكس.