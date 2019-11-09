فيديو وصور.. يزيد الراجحي يفوز بالمركز الأول في رالي العلا

فيديو وصور.. يزيد الراجحي يفوز بالمركز الأول في رالي العلا

2019/11/09
الساعة 1:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حقق متسابق السيارات المتألق يزيد الراجحي الفوز بالمركز الأول في رالي العلا اليوم السبت.

وأعلن فريق يزيد الراجحي في تغريدة عبر “تويتر”: أنه على الرغم من وجود بنشر في مرحلة اليوم إلا أن البطل يزيد الراجحي أنهى اليوم الثالث من رالي العلا نيوم بالمركز الأول.

يذكر أن يزيد الراجحي اجتاز أمس الجمعة، المرحلة الواصلة ما بين العلا ونيوم أولاً بتوقيت 1:31:55 ساعة في سيارته تويوتا هايلوكس.

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    Hottest comment thread
    صالح عبدالله ناصر الراجحي
    ضيف
    صالح عبدالله ناصر الراجحي

    الحمدلله ع نعمة.
    ألف مليون مبروك يا أبن العم يزيد ع فوزك المركز الأول. الله يجعلها دائمة في حياتك.
    اللهم آمين

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