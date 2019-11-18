فيديو.. وصول بعثة الهلال إلى اليابان

المواطن - الرياض

وصلت صباح اليوم الاثنين، الطائرة التي تقل بعثة نادي الهلال إلى العاصمة اليابانية طوكيو، استعداداً لخوض مباراة الإياب في دوري أبطال آسيا لعام 2019، أمام فريق أوراوا الياياني يوم 24 نوفمبر الجاري.

وترأس بعثة الهلال إلى طوكيو رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل، فيما انضم للبعثة اللاعبون الدوليون السبعة (محمد البريك، وياسر الشهراني، وعبدالله عطيف، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، ونواف العابد، وهتان باهبري)، الذين كان المدرب لوشيسكو قد منحهم راحة من التدريبات يوم السبت.

وقررت إدارة نادي الهلال نقل معسكر الفريق الإعدادي في اليابان من طوكيو إلى سايتاما، قبل 48 ساعة من انطلاق المباراة، وذلك لتكون البعثة قريبة من المعلب الذي يستضيف المباراة، ليسهل تنقل الفريق من وإلى ملعب المباراة.

ومن المقرر أن يؤدي فريق الهلال أولى حصصه التدريبية عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت اليابان، أي الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الرياض.

🎥 الاسطورة محمد الشلهوب لحظة وصول بعثة #الهلال الى اليابان pic.twitter.com/3WP13CBkFH — المدرج الأزرق (@Almodrj_Alazraq) November 17, 2019

عبدالله المعيوف عبر (SC) لحظة وصول بعثة #الهلال إلى اليابان 💙🎥 pic.twitter.com/N0MjsgYbRG — المدرج الأزرق (@Almodrj_Alazraq) November 17, 2019