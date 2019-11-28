فيديو.. ولي العهد يتفقد جناح #المملكة بمعرض إكسبو 2020

المواطن - الرياض

استمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لشرح عن جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2020، وأقسامه المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة ولي العهد للمعرض اليوم في دبي يرافقه ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد.

سمو #ولي_العهد يزور معرض #إكسبو2020 في #دبي ويستمع لشرح عن جناح المملكة المشارك في المعرض وأقسامه المختلفة. pic.twitter.com/D4n8LYJCYS — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) November 28, 2019

وتفقد ولي العهد الجناح السعودي وزار الجناح الإماراتي ووقف على الاستعدادات لهذا الحدث الكبير.