فيديو يلخص قصة سرقة مرسول .. 3 لصوص والضحية مندوب توصيل

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادثة قيام 3 أشخاص بسرقة جوال آيفون من مندوب إحدى شركات التوصيل بعد أن تمكن أحدهم من صدم مركبته والفرار من الموقع.

وتفاعل المغردون عبر وسم “سرقة مرسول”، حيث تداولوا المقطع على نطاق واسع، كما نشر البعض مشاهد من وقائع السرقة وهروب اللصوص.

وعلق البعض بقولهم: “إن مندوب مرسول طلب منه عميل شراء آيفون 7 وعند التسليم كان يخفي لوحات سيارته، مما أثار شك المندوب ورفض تسليم الجوال له قبل أن يستلم قيمته، رفض المندوب تسليم الجوال دفع بالسارق إلى سرقة مفاتيح سيارته وصدمها أثناء الهروب.”.

وأظهر المقطع ، عملية السرقة كاملة، وذلك بعد أن شعر بعدم الاطمئنان للعميل الذي طلب الجوال، حيث ذكر قبل أن يلتقيه، أن أمره مريب ويحاول مراوغته في الحديث وأنه أتى إلى الموقع بسيارة لا تحمل لوحات.

وأثناء عملية التفاوض على البيع، قام أحد اللصوص الثلاثة بخطف الجوال ومفتاح سيارته وقاموا أيضا بصدم سيارة المندوب، ليتمكنوا من الهرب من الموقع بعد أن عكسوا السير.