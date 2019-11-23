فيديو يوثق آثار إعصار جدة القمعي

المواطن - جدة

وثق مواطنون بالفيديو، الآثار الناتجة عن مرور الإعصار القمعي Tornado على بعض المناطق السكنية جنوب محافظة جده بجوار ساحل الشعيبة.

ونشر حساب طقس العرب على تويتر مقطع فيديو يظهر قوة الإعصار والآثار التي ترتبت عليه.

بالفيديو 🌪️

مواطنون يوثقون الآثار الناتجة عن مرور الإعصار القمعي Tornado على بعض المناطق السكنية جنوب محافظة #جده بجوار ساحل الشعيبة pic.twitter.com/PozEqAz1nR — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 23, 2019

والإعصار القمعي هو عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض، ولكن سرعتها لا تقل عن 64 كيلومترًا في الساعة، وخلاله تهب رياح قوية ويصل ارتفاعه في بعض الدول عشرة أميال باتساع 500 ميل، ويتحرك للأمام كدوامة بسرعة 20 ميلًا في ساعة، وسرعة رياحها 74 ميلًا في الساعة، وعندما تصل لليابسة تسبب الأمطار الغزيرة.