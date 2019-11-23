فيديو يوثق آثار إعصار جدة القمعي

فيديو يوثق آثار إعصار جدة القمعي

2019/11/23
الساعة 6:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - جدة

وثق مواطنون بالفيديو، الآثار الناتجة عن مرور الإعصار القمعي Tornado على بعض المناطق السكنية جنوب محافظة جده بجوار ساحل الشعيبة.

ونشر حساب طقس العرب على تويتر مقطع فيديو يظهر قوة الإعصار والآثار التي ترتبت عليه.

 

 

والإعصار القمعي هو عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض، ولكن سرعتها لا تقل عن 64 كيلومترًا في الساعة، وخلاله تهب رياح قوية ويصل ارتفاعه في بعض الدول عشرة أميال باتساع 500 ميل، ويتحرك للأمام كدوامة بسرعة 20 ميلًا في ساعة، وسرعة رياحها 74 ميلًا في الساعة، وعندما تصل لليابسة تسبب الأمطار الغزيرة.

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


2
اترك تعليق

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
ام يوسف
ضيف
ام يوسف

الله يرحمنا برحمته الواسعة

أعجبني0لم يعجبني  رد
9 ساعة
ام يوسف
ضيف
ام يوسف

الله يرحمنا برحمته

أعجبني0لم يعجبني  رد
9 ساعة

هل قرأت هذا ؟
ِشارك على الفيس بوك
المزيد من الاخبار المتعلقة :
فيديو.. إعصار قمعي في جدة