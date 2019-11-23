فيديو يوثق آثار إعصار جدة القمعي

فيديو يوثق آثار إعصار جدة القمعي

2019/11/23
الساعة 6:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

وثق مواطنون بالفيديو، الآثار الناتجة عن مرور الإعصار القمعي Tornado على بعض المناطق السكنية جنوب محافظة جده بجوار ساحل الشعيبة.

ونشر حساب طقس العرب على تويتر مقطع فيديو يظهر قوة الإعصار والآثار التي ترتبت عليه.

 

 

والإعصار القمعي هو عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض، ولكن سرعتها لا تقل عن 64 كيلومترًا في الساعة، وخلاله تهب رياح قوية ويصل ارتفاعه في بعض الدول عشرة أميال باتساع 500 ميل، ويتحرك للأمام كدوامة بسرعة 20 ميلًا في ساعة، وسرعة رياحها 74 ميلًا في الساعة، وعندما تصل لليابسة تسبب الأمطار الغزيرة.

 

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ابو الجبال
ضيف
ابو الجبال

اللهم ياحي ياقيوم يامن هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ مملكتنا الغاليه وحكومتنا الرشيدة وشعبنا النبيل وجميع بلاد المسلمين

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19 ساعة
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