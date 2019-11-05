فيديو.. 4 عوامل قادت الاتحاد لإقصاء الوصل من البطولة العربية

المواطن - الرياض

خطف نادي الاتحاد بطاقة الصعود لدور الثمانية من البطولة العربية، بعد أن أقصى الوصل، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4/1)، ليصبح أول المتأهلين رسمياً.

واستضاف فريق الاتحاد نظيره الإماراتي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ليشهد على استعادة فريق “العميد” للانتصارات.

– غياب الرقابة

لم ينجح لاعبو فريق الوصل في فرض الرقابة الدفاعية على لاعبي الاتحاد، مما منح عناصر فريق “العميد” الحرية في التحرك داخل الملعب والتحضير الجيد للهجمات وبنائها من العمق، والتي أسفرت عن الهدف الثاني الذي سجله البرازيلي رومارينيو بعد عدة تمريرات بين أقدام أصحاب الأرض على طريقة “تيكي تاكا”.

– أخطاء الوصل

ارتكب لاعبو الوصل العديد من الأخطاء الكارثية التي كلفتهم الكثير أمام الاتحاد، والتي تسببت في هز شباكهم بالهدف الأول الذي جاء من ركلة جزاء سددها ألكسندر بريجوفيتش، بعد أن قام أحد لاعبي الفريق الضيف بعرقلة لاعب من أصحاب الأرض، ليمنح “العميد” تقدماً معنوياً في بداية أحداث اللقاء، ويزيد من رغبتهم في القتال.

فرض لاعبو الاتحاد سيطرتهم على مجريات المباراة أمام الوصل، واستحوذ لاعبو “العميد” على الكرة منذ الدقائق الأولى من عمر اللقاء، حيث جاءت نسبة استحواذهم بواقع 64.7 مقابل 24.8 لصالح الفريق الضيف، بحسب موقع “سوفا سكور” للإحصائيات وتقييم اللاعبين، وهدأ اللعب بعد الهدف الثاني الذي سجله رومارينيو والذي قضى على آمال الفريق الضيف نهائياً في التأهل.

– الرغبة والإصرار

تفوقت رغبة لاعبي الاتحاد وإصراره في تحقيق الفوز على الوصل، الذي قدم أداءً متواضعاً، وذلك من أجل مصالحة الجماهير الاتحادية المتعطشة للفوز واستعادة نغمة الانتصارات، ونجح “النمور” في استغلال حسمهم للقاء الذهاب بثنائية مقابل هدف، ليكون الدافع بإحراز المزيد من الأهداف، قادتهم لحصد بطاقة التأهل.

– تألق جروهي

شهدت مباراة الاتحاد والوصل على تألق مارسيلو جروهي حارس مرمى “العميد”، العائد من جديد لحماية عرين “النمور” على حساب فواز القرني الذي كان يشارك بصورة أساسية في المباريات الماضية، ونجح الحارس في الحفاظ على نظافة شباكه والتصدي للهجمات وحرمان الفريق الضيف من إحراز هدف مؤكد.