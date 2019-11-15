فيرمينو وكوتينيو الأبرز في منتخب البرازيل

المواطن - مروة نبيل

يسعى منتخب البرازيل الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز على الأرجنتين خلال السوبر كلاسيكو المقرر إقامته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات موسم الرياض.

وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم نقل اللقاء على قناة KSA Sports 1 HD، وسيكون فهد العتيبي هو المعلق على مباراة السوبر كلاسيكو.

ويملك منتخب البرازيل الأول لكرة القدم العديد من اللاعبين المميزين خلال مباراة السوبر كلاسيكو اليوم، ويُعد أبرزهم نجما ليفربول الإنجليزي روبيرتو فيرمينو ونجم بايرن ميونيخ الألماني فيليب كوتينيو.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات فيرمينو وكوتينيو مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم قبل مباراة سوبر كلاسيكو ضد الأرجنتين اليوم.

وخاض فيرمينو صاحب الـ28 عامًا، 41 مباراة دولية من منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، وسجل 13 هدفًا وصنع 6 أهداف، فيما لعب كوتينيو صاحب الـ27 عامًا، 60 مواجهة دولية، وتمكن من إحراز 16 هدفًا، وقام بصناعة 10 أهداف.