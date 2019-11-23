فيروس مُعدٍ يضرب مدرسة في تبوك
الكشف عن ست حالات مصابة

فيروس مُعدٍ يضرب مدرسة في تبوك

2019/11/23
الساعة 4:55 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد العطوي

علمت “المواطن” من مصادرها عن صدور خطاب سري موجه من الشؤون الصحية لإدارة تعليم تبوك بضرورة الكشف على جميع طلاب إحدى المدارس، بحي الروضة وتحويلهم إلى مركز الرعاية الصحية الأولية وإلى الوحدة الصحية للكشف عليهم؛ وذلك بعد كشف 6 حالات مصابة بفيروس “كوكساكي”.

يذكر أن فيروس كوكساكي سريع الانتشار ويتسبب في أعراض فيروسية في الأقدام والأيدي والفم.

وطالبت الشؤون الصحية من التعليم ضرورة فحص جميع المخالطين للمصابين من الطلاب والمعلمين وأهاليهم، ونصحت بضرورة عزل المصابين لحين تماثلهم للشفاء.

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رضا
ضيف
رضا

لا حول ولا قوة الا بالله
الله يحفظهم ويشفي مرضاهم

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