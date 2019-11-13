فيسبوك يشغل كاميرا آيفون سرًّا!

المواطن - متابعة

حذّر أحد مستخدمي تطبيق فيسبوك على هواتف آيفون من أن الشركة تستخدم سرًّا كاميرا الهاتف أثناء تصفح صفحة “آخر الأخبار”.

وكتب مادوكس في تغريدة على حسابه في تويتر: “وجدت مشكلة متصلة بالخصوصية والأمان في فيسبوك. حين يكون التطبيق مفتوحًا، فإنه يستخدم الكاميرا بنشاط. لقد وجدت ثغرة في التطبيق تسمح لك برؤية الكاميرا، وهي تعمل في الخلفية أثناء تصفح (آخر الأخبار)”.

ونشر مادوكس مقطع فيديو يثبت ما اكتشفه في تطبيق “فيسبوك” على نظام “آي أو إس” المشغل لهواتف “آيفون” من شركة “أبل”. ويمكن في مقطع الفيديو رؤية الكاميرا وهي تعمل في الخلفية أثناء تصفح التطبيق، بحسب “العربية”.

من جهته، قال موقع TNW التقني: إن “النتائج التي كشف عنها مادوكس تتفق مع التجارب التي أجريناها”. وأضاف: “على الرغم من أن أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 13.2.2 تُظهر بالفعل أن الكاميرا تعمل بشكل نشط في الخلفية، فإن المشكلة لا تواجه مستخدمي التطبيق على نظام التشغيلiOS 13.1.3، وقد لاحظنا أيضًا أن المشكلة تحدث فقط إذا منح المستخدم تطبيق فيسبوك إمكانية الوصول إلى الكاميرا”.