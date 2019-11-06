فيسبوك يكافح تزوير الحسابات بـ السيلفي

المواطن - متابعة

اكتشفت مهندسة – أصبحت تنشط في الآونة الأخيرة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات – أن شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تختبر أداة جديدة لمكافحة تزوير الحسابات.

وأكدت جين مانتشون وونغ، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر، أن “فيسبوك تعمل على التحقق من الهوية باستخدام التعرف على الوجوه، إذ تطلب من المستخدمين أخذ صورة ذاتية (سيلفي) في اتجاهات مختلفة”.

ونشرت وونغ – التي لها تاريخ في استباق اكتشاف المزايا في عدد من التطبيقات، مثل تويتر، وإنستغرام، قبل إطلاقها لعموم المستخدمين – لقطات شاشة للاختبار الجديد. كما أظهرت أن الأداة تعمل على الفيديو للتحقق من هوية المستخدم، إذ تطلب منه تسجيل مقاطع فيديو قصيرة لوجهه من أجل “التأكد من هويتك والتحقق من أنك شخص حقيقي”.

وأظهرت لقطات الشاشة التي نشرتها وونغ أن الميزة تطلب من المستخدمين إبراز جانبي الوجه في مقاطع الفيديو القصيرة. ومع أن وونغ تعتقد أن الميزة تركز على التعرف على الوجوه، إلا أنه لا يُعرف على وجه الدقة ما إذا كانت الميزة تستهدف فقط التأكد من أن صاحب الحساب بشر أمام الكاميرا.

وتؤكد الصور أيضاً أن مقاطع الفيديو القصيرة التي يرفعها المستخدم إلى فيسبوك يُحتفظ بها لمدة 30 يوماً بعد التأكد من هويته.