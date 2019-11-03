فيصل بن نواف يزور راكي الرويلي للعزاء في وفاة زوجته وابنيه

المواطن - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازي سموه لأسرة منصور بن راكي الرويلي ، في وفاة زوجته وابنيهما إثر حادث مروري.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمنزل راكي الرويلي في مركز صوير الذي كان في استقبال سموه وعدد من أبنائه.

كما قام سموه بزيارة عزاء لمنزل والد زوجة منصور راكي الرويلي -رحمها الله- حيث كان في استقبال سموه أشقاء الفقيدة .

ودعا سمو أمير منطقة الجوف لهم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناتهم، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان .

وأعربوا عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.