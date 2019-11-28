فيلم سعودي قصير يغير الصورة النمطية للمرأة العربية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يسعى المخرج السعودي الشاب، رائد السماري، إلى تغيير الصورة النمطية للمرأة العربية في فيلمه القصير الدنيا حفلة وبالإنجليزية Dunya’s Day.

الفيلم مدته 15 دقيقة، وحاصل على جائزتين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان صاندانس السينمائي، مما يجعله اختيارًا رسميًا لجوائز الأوسكار.

وقال المخرج السعودي المولود في الرياض، في حوار مع راديو فرنسا الدولي: إن الفيلم يلقي نظرة فاحصة على الحياة اليومية للمرأة السعودية، وتبدأ القصة لامرأة تسعى للحصول على مكانة في المجتمع، وكان قد تخلى عنها جميع أفراد أسرتها في يوم تخرجها الكبير، وتركت لتتعامل مع الحياة بنفسها.

يقسم المخرج السعودي الشاب حاليًا وقته بين مدينة نيويورك، حيث ينهي دراساته عن الأفلام، والرياض.

وتابع: الممثلون جميعهم سعوديون، لكن العثور على المرأة التي تجسد دنيا كان الأصعب، مضيفًا: كنت بحاجة إلى ممثلة لا تحكم على شخصية دنيا أو تقلل من طموحها، ووقع الاختيار على سارة بلغنيم.

اهتمام دولي:

حاز الفيلم القصير بالفعل على اهتمام دولي لكون السماري أول شاب من المملكة يعرض فيلمه القصير في مهرجان صندانس.

ردود فعل إيجابية:

مع ردود الفعل الإيجابي ليوم دنيا، سيتمكن رواد السينما من رؤية دنيا في فيلم طويل، عندما تتزوج، وقال السماري: أعتقد أن هناك فرصة هائلة لرؤية حفل زفاف دنيا في سينمات الرياض.