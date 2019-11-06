فيل غاضب يُنهي حياة مصور بطريقة مؤلمة

فيل غاضب يُنهي حياة مصور بطريقة مؤلمة

2019/11/06
الساعة 4:35 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف 

اقترب المصور الفوتوغرافي “آشيش شيت”، 35 عامًا، من الهند، من قطيع بري يتكون من 12 فيلًا، في الغابات المحيطة بمنطقة أتاديهي، لكن المسافة كانت أقرب من اللازم، حيث انتهت حياته بطريقة مؤلمة.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، أثار اقتراب المصور من القطيع، غضب أحد الفيلة، ليسحقه على الفور، وينهي حياته دون رحمة، وقال أروب موخيرجي، ضابط الأمن في الغابات، إنه تم نقل “آشيش” إلى أقرب مستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاته.

ويأتي الهجوم، بعد سلسلة من هجمات الأفيال، ليصل عدد القتلى إلى 10 وفيات في غضون عشرة أيام.


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