فينغر مديرًا لتطوير كرة القدم بـ الفيفا

المواطن - محمد سمعه

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم المدرب الفرنسي أرسن فينغر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، مديرًا لتطوير كرة القدم في الفيفا.

وكان الاتحاد الدولي قرر تعيين فينغر للاستفادة من خبراته في تطوير الكرة، وذلك بعد 22 عامًا قضاها في تدريب نادي أرسنال قبل رحيله عن الجانرز في صيف 2018.

وصرّح فينغر بعد توليه المنصب قائلًا: أتمنى أن أكون مسؤولًا عن تطوير كرة القدم، وأن أحقق هذا الأمر بالفعل، وهناك مسؤوليات مهمة يجب أن نقوم بها؛ وذلك من أجل تطوير الكرة النسائية بجانب كرة قدم الرجال.

وكان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعرب عن سعادته بتولي فينغر مسؤولية تطوير كرة القدم، واصفًا مدرب أرسنال السابق بأنه شخصية مسؤولة لتطوير كرة القدم.