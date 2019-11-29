في الذكرى الخامسة للبيعة .. هنيئًا للوطن والمواطن بسلمان

المواطن - الرياض

تحتفل المملكة، يوم غد السبت، بمرور 5 أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم ملكًا للبلاد، والذي يصادف يوم 30 من نوفمبر من كل عام.

ومنذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم وقد شهدت المملكة عزمًا وحزمًا من خلال قرارات وأفعال تهدف إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادل خادم الحرمين الشريفين الحب والولاء، خاصةً بعد أن شهدت المملكة منذ بيعة الملك سلمان إنجازات عملاقة شملت كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والصناعية، تميزت بالشمولية بهدف بناء وطن وتنميته ووضعه بين دول العالم المتقدمة في ظل رؤية طموحة يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

وقالها الملك سلمان في خطاب البيعة: “سنظل بحول الله وقوته متمسكين بالنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها.. وسنواصل بمشيئة الله الأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا”، ليوفي بالفعل بما تعهد به ويضرب مثلًا في القيادة الحكيمة خلال سنوات خمسة عادلت إنجازات عشرات السنين على المستويين الداخلي والخارجي.

وقبل 5 سنوات بدأت ملحمة جديدة على يد الملك سلمان بن عبدالعزيز شعارها بناء الوطن والإنسان، حيث بدأ العمل وما زال يتواصل في النهوض بالوطن في شتى مناحي الحياة، والارتقاء بالمواطن، وتهيئة سبل العيش الرغد له وللشباب بناة هذا الوطن وسواعده الأبية.

وخلال السنوات الماضية في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين، شهد العالم مواقف المملكة المشرقة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية ودفاعها عن المقدسات ضد عبث العابثين وكيد الكائدين، هذا النهج الذي سارت عليه المملكة منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز، حيث وقفت بجانب اليمن في حربها ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ودافعت عن القضية الفلسطينية لتؤكد أنها همها الأول، وأيضًا حسمت الموقف مع الدول الراعية للإرهاب في المنطقة والعالم، ليستحق خادم الحرمين الشريفين لقب “سلمان الحزم”.

في مثل هذا اليوم تلقى الملك سلمان البيعة ملكًا ليحمل على عاتقه هذه الأمانة العظمى وهي الارتقاء بالمملكة والنهوض بها، لتبدأ ملحمة من الإنجازات، والتي ما زالت تتواصل، يشهد بها القاصي والداني، فهنيئًا للوطن والمواطن بسلمان الحزم.