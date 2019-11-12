في حادثين مأساويين بالطائف.. وفيات وإصابة 15 بينهم طالبات

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

شهدت منطقة مكة المكرمة صباح اليوم، حادثين مأساويين أسفرا عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهن 6 طالبات تعرضن لإصابات متفاوتة، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر الحادثين على الفور.

وفي التفاصيل، توفي قائد مركبة وأصيب أربعة أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم بين مركبتين وانقلاب إحداهما على طريق وادي وج “المسيال” بعد كوبري خالد بن الوليد باتجاه المطار.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عند الساعة ٠٦:٠٣ص بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين مركبتين إحداهما قد تعرضت لانقلاب بعد التصادم مما نتج عن ذلك بعض الإصابات وحالة وفاة.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة عمليات المنطقة تلقت البلاغ والواقع على طريق وادي وتحديداً بعد كوبري خالد بن الوليد باتجاه طريق المطار.

وتابع الثبيتي: أن الحادث عبارة عن اصطدام بين مركبتين أدى إلى انقلاب إحداهما؛ حيث توفي قائدها وأصيب أربعة أشخاص بإصابات مستقرة نقلت بعد ذلك إلى المستشفى لإكمال الرعاية الطبية اللازمة، وشاركت فرقتا إسعاف بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وفي حادث آخر تلقت عمليات منطقة مكة المكرمة على الرقم ٩٩٧ بلاغا عن حادث تصادم بين عدة مركبات إحداها مركبة تقل طالبات وذلك عند الساعة ٧:٥١ص على طريق الرميدة.

وقال الثبيتي: “إنه ورد بلاغ لغرفة العمليات عن الحادث، وتم توجيه ست فرق إسعافية للموقع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي والقائد الميداني خالد الحارثي”.

وأضاف الثبيتي أنه “عند وصول أول فرقة اتضح وجود حالتي وفاة بالموقع وثماني إصابات مستقرة من بينها ٦ طالبات نتيجة اصطدام خمس مركبات، وعلى الفور تم فرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم إلى مستشفى الملك فيصل”.