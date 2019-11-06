في كوريا الجنوبية.. الدفن حيًا من أجل العظة !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

هل راودتك من قبل أفكار بشأن كيفية تفاعل المقربين منك بعد أن يعلموا خبر رحيلك عن الدنيا؟ في كوريا الجنوبية، هناك شركة قررت أن تجسد هذه الأفكار إلى محاكاة واقعية.

بحسب وكالة “رويترز”، تقدم خدمة كورية جنوبية، جنازات مجانية، ولكن للأحياء فقط، واللافت أن هناك 25 ألف شخص اشتركوا في خدمات شركة “هيوون هيلينغ” منذ افتتاحها في عام 2012؛ أملًا في تحسين حياتهم من خلال محاكاة وفاتهم.

قال “تشو جاي هي”، البالغ من العمر 75 عامًا: “بمجرد أن تصبح واعيًا بالموت، وتجربته، فإنك تتبع نهجًا جديدًا في الحياة”.

شارك الآلاف في هذه التجربة، من المراهقين إلى المتقاعدين، والتي تتضمن ارتداء زي الموت في الثقافة الكورية، يشبه الكفن، والنوم في تابوت مغلق لمدة 10 دقائق، والتقاط صور الأحباء في الجنازة، تمامًا كما في مراسم الدفن.

وقال الطالب الجامعي، تشوي جين كيو، إن وقته في التابوت ساعده على إدراك أنه في كثير من الأحيان، كان ينظر إلى الآخرين كمنافسين، وتابع: “وجدت نفسي أتساءل عن فائدة ذلك؟، بعدها قررت بدء أعمالي التجارية الخاصة بعد التخرج بدلًا من محاولة الدخول في سوق عمل ذي قدرة تنافسية عالية”.

تحتل كوريا الجنوبية المركز الـ33 من أصل 40، من حيث رضا المواطنين عن المعيشة، الشباب لديهم آمال كبيرة في التعليم والتوظيف، ولكن تبددها الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.

وقال البروفيسور، يو يون سيل، طبيب في قسم علم الأمراض في مركز أسان الطبي: “من المهم التعلم والاستعداد للموت حتى في سن مبكرة”.

وأكد مدير الشركة، جيونغ يونغ مون، إنهم بدأوا في تقديم تلك الخدمة بهدف مساعدة الناس على تقدير حياتهم والبحث عن المغفرة والمصالحة مع العائلة والأصدقاء.

ولفت جيونغ إلى أنه يشعر بالارتياح عندما يتصالح الناس في جنازة أحد الأقارب، لكنه يحزن أنهم ينتظرون هذا الوقت الطويل، متابعًا: “نحن لن نعيش للأبد، لهذا السبب أعتقد أن هذه التجربة مهمة للغاية، يمكننا الاعتذار والمصالحة ونحن أحياء بدلًا من انتظار الغفران بعد الموت”.

وتابع: “أريد أن أخبر الناس بأنهم مهمون، وأن شخصًا آخر سيكون حزينًا للغاية إذا ما رُحلوا”.

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